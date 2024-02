Kā ir sadzīvot ar 20 migrēnas sāpju lēkmēm dienā? Stāsta Karīna

Arī bērnībā Karīna stāstījusi, ka viņai sāp galva, bet tam nav bijis izskaidrojuma. Tika meklēti dažādi varianti, veiktas visādas pārbaudes. "Tās atbildes nav nākušas vairāk kā 15 gadus, un tikai tagad es sāku to visu saprast."

"Tu meklēsi hobijus, vaļaspriekus, kā pamainīt domu, kā to trauksmi un spriedzi noņemt. Palīdzēt mēs varam tikai pašas sev. Visgrūtākais ir tas, kad ir ļoti smagi, vēl ir jāatrod spēks palīdzēt sev, strādāt ar sevi, nepadoties," tā sieviete.

"Mums ir ļoti daudz tās kopējās īpašības, kas mūs visus šīs slimības slimniekus raksturo, ka mēs cīnāmies par spīti visam, tām sāpēm. Man arī prasa - kā tu ej uz darbu, kā mācies? Man nav tāda opcija - es atceļu! Es vienmēr eju un, īstenībā, caur to spītu bieži vien pat pāriet tā lēkme. Tu dari to, kas tev patīk, tu piespied, pamaini savu domāšanu tajā mirklī, neiespringsti uz to un tas bieži vienmēr palīdz atslābt," tā Karīna.