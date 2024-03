VIDEO ⟩ Raidījums: Iepirkumā par Rīgas ielu uzturēšanu aizdomas, ka prasības ir par labu esošā līguma dalībniekiem. Tie pamatā saistīti ar Šķēli

Par satiksmi Rīgā galvenais atbildīgais Jānis Vaivods nonācis KNAB redzeslokā saistībā ar kukuļa piedāvājumu. Jau no pagājušās vasaras no Vaivoda departamenta tika gaidīts viens no lielākajiem iepirkumiem par galvaspilsētas ielu uzturēšanu un tīrīšanu. Taču patlaban to organizē steigā un ir aizdomas, ka tajā priekšroka dota esošā līguma izpildītājiem. Tie pamatā saistīti ar ekspremjeru Andri Šķēli, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".