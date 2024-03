BEZ SPRIEDZES ⟩ Visu mainīja viena šausmu filma. Ofēlija Spektore par dzīvi ar šizoafektīvajiem traucējumiem

Pirmās tiešām saredzamās pazīmes bija halucinācijas – izgāju ārā no filmas un ar acs kaktiņu redzēju, ka tā sieviete no filmas ar apgrieztu galvu man seko četrrāpus. Kārtīgas japāņu šausmenes stilā.

Pēc šīs halucinācijas radās paranoja – domāju, ka viņa visu laiku man seko. Sākās arī delūzijas, bet par citām tēmām. Vēlāk sākās nevīžība, nespēja izrāpties no gultas, sākt darbus, izveidot dienas ritmu.”

"Mans tēvs bija vardarbīgs, mājās valdīja haoss. Nekā no mīļas vides, kas man bija nepieciešama, man nebija. Iespējams, ja man būtu mīlestības pilna dzīve, viss būtu bijis kārtībā. Bet nebija, un ir tā, kā ir."

Skaisti, asiņaini un milzīgi pūķi

Ofēlijai ir paveicies, jo halucinācijas viņa spēj atšķirt no realitātes. Cilvēkiem ar šizoafektīvajiem traucējumiem to var noteikt kā skalā – vienā tās galā halucināciju vispār nav iespējams atšķirt no realitātes, bet otrā var.