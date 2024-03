"Riga" futbolisti pirmās kārtas spēlē minimāli uzvar debitanti "Grobiņa"/LFS

Rīdzinieku aktīvie uzbrukumi vainagojās ar panākumu spēles 29. minūtē, kad pēc Gotjē Mankendā piespēles no labās puses bumbu tukšos vārtos sita Regža, latvietim panākot 1:0 viesu labā.

Otrā puslaika sākumā aktīvi spēlēja Eduards Dašķevičs un vienā no epizodēm pēc viņa sitiena bumba pēc atsišanās no pārliktņa bija tuvu vārtu līnijai, taču nebija iespējams konstatēt, vai tā pilnībā šķērsojusi to.