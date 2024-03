VIDEO ⟩ Pēc uzbrukuma Okupācijas muzejam apkopos esošo videokameru iespējas drošības nolūkiem

Pēc uzbrukuma Okupācijas muzejam plāno paātrināt visaptveroša videonovērošanas tīkla izveidi visā Latvijā. Bet, lai to izdarītu, vispirms paredzēts apzināt, kas būtu izmantojams no šobrīd jau dažādu struktūru uzstādītā, un kas nē. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis to uzdevis paveikt mēneša laikā, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".