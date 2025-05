Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki šovasar pulcēs ap 37 550 dalībniekus

Vislielākā kolektīvu pārstāvniecība svētkos ir no Vidzemes - 681 kolektīvs. No Rīgas piedalīsies 448 kolektīvi, no Kurzemes - 279, Latgales - 240, Zemgales - 165 un Sēlijas - 52 kolektīvi. Vēl 17 kolektīvi pārstāv diasporu, tostarp viens koris no Austrālijas.