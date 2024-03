FOTO UN VIDEO ⟩ Aptuveni 20 cilvēki "Par" rīkotajā piketā pieprasa apturēt mangāna rūdas tranzītu caur Latviju

"Mēs vairs negribam sagaidīt sarakstus ar precēm, kas katru reizi nāks gaismā no jauna, ko mēs piegādājam Krievijai, lai viņi spētu karot. Mēs esam par to, ka mēs beidzot izbeidzam šo liekulīgo praksi - no vienas puses, mēs, visa sabiedrība, atbalstām Ukrainu, lai viņi uzvarētu karā, no otras puses, mēs radām labvēlīgus apstākļus, lai Krievijas kara mašīna dzīvotu un karotu," sacīja kustības "Par" Valdes līdzpriekšsēdētāja, Rīgas domes deputāte Laima Geikina.