PVD konstatē "Maxima" veikalā Polijas izcelsmes gurķus, kam izcelsmes valsts norādīta Latvija

Šī gada 14.martā Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) rīcībā nonākusi organizācijas biedra, biedrības "Latvijas dārznieks", apkopotā un sniegtā informācija par konstatētajiem iespējamajiem pārkāpumiem vienā no lielākajiem mazumtirdzniecības veikalu tīkliem Latvijā, informē LOSP, uzsverot, ka lauksaimnieki pauduši pamatotu satraukumu par iespējamu Latvijas iedzīvotāju maldināšanu no veikalu tīkla puses, norādot nepatiesu vai nenorādot nemaz gurķu un citu dārzeņu patieso izcelsmes valsti, aģentūru LETA informēja LOSP pārstāvji.

"Ir publiski pieejama informācija par to, ka Polija lielos apmēros iepērkot dārzeņus, it īpaši gurķus no Krievijas. Vienlaikus līdzīga izskata gurķi lielos apjomos jau šobrīd Latvijas lielveikalos tiek tirgoti ar norādītu izcelsmes valsti Polija," atzīmē LOSP dalīborganizācijas "Latvijas dārznieks" valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš. Tāpat viņš uzsver, ka ir pamats domāt vai nenotiek masveida iedzīvotāju maldināšana un Eiropas tirgus kropļošana.