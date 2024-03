Šodien notiks atvadas no aizsaulē aizgājušās mākslinieces Silvijas Šmidkenas

Kā vēstīts, 9.martā mūžībā devusies keramiķe, publiciste Silvija Šmidkena. Viņa no no 1942. līdz 1949.gadam mācījās Rīgas 2.pamatskolā un no 1949. līdz 1954.gada Rīgas Daiļamatniecības vidusskolas Keramikas nodaļā, vēlāk Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļā. Šmidkena absolvēja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļu 1954.gadā, aģentūru LETA informēja LMS prezidents Dobičins.