NATO un ES līderu sanāksmē dalībvalstis panāca vienošanos iepirkt munīciju no trešajām valstīm un nodot to Ukrainai. No kādām trešajām valstīm munīciju iegādājas Krievija?

Krievija iepērk munīciju no Irānas un Ziemeļkorejas, kas ir sankcionētas valstis. Protams, no šīm abām valstīm nedz NATO, ne ES munīciju nepirks. Patiesībā aizvadītos desmit, divdesmit gadus visvairāk ieroču tika pirkti Tuvo Austrumu zemēs. To nedarīja nedz Eiropa, nedz Dienvidamerika. Kāds brīnums, ka Ekvadorā pēkšņi parādās padomju laika ieroči. Nevar saprast - dot tādus Ukrainai vai arī nedot un izmest.

Nereti bruņošanās ir maniakāla, balstīta savtīgām interesēm, jo daudz vieglāk ir nopirkt pašiem ieročus un munīciju un sūtīt uz Ukrainu, nekā iedot naudu Ukrainai, lai tā pati meklē, no kādām valstīm ieročus iegādāties. Mums derētu arī atcerēties, ka Vācija ir ļoti mobilizējusies Ukrainas atbalstam un atpakaļceļa tam vairs nav. To gan es nevaru teikt, piemēram, par Franciju un Itāliju. Francūži gan sākuši runāt, bet runas ir runas. Ir vajadzīgi darbi. Visiem ir skaidrs, ka šodien nevar runāt par to, ka Eiropa sūtīs savus karavīrus uz Ukrainu. Francijas prezidents Emanuels Makrons mēģināja par to runāt, reizē testējot Krievijas reakciju.