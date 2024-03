Talsu novadā vairs neizsniegs atļaujas jaunu azartspēļu veidu organizēšanai

Noteikumos atrunāts, ka azartspēļu organizētājam, kuram līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim ir piešķirta atļauja attiecīgajā vietā vai teritorijā organizēt azartspēles , tā būs spēkā vēl piecus gadus, skaitot no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Veselības ministrija 2019. gadā publicēja pētījuma "Pētījums par procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarība) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem" gala ziņojumu, un tajā konstatēts, ka Latvijā no azartspēlēm dažādā pakāpē varētu ciest 79 119 personas 15-64 gadu vecumā, no tām 16 162 problēmas ir smagākajā pakāpē.