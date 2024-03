"Nottingham Forest" par futbola premjerlīgas finanšu noteikumu pārkāpšanu atņem četrus punktus

2022.gada maijā "Nottingham Forest" iekļuva premjerlīgā, kas nozīmē, ka divas no trim sezonām vērtēšanas periodā klubs bija Čempionāta klubs.

"Nottingham Forest" sods nozīmē, ka klubs ar 21 punktu 29 spēlēs nonāk izkrišanas no līgas zonā, ieņemot 18.vietu 20 komandu vidū. Notingemieši par vienu punktu atpaliek no Lūtonas "Town" un četrus punktus - no "Everton", bet četrus punktus ir priekšā tuvākajai sekotājai "Burnley".