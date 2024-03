Nepilngadīga un iereibusi jauniete Juglā centusies braukt ar "Bolt Drive" automašīnu

Laikā no 12. marta līdz 18. martam Rīgas pašvaldības policija (RPP) par dažādiem pārkāpumiem uzsākusi 1451 administratīvā pārkāpuma procesus. Kopumā RPP šajā laika periodā reģistrēja 4025 notikumus. No tiem lielākais notikumu skaits bijis RPP Kurzemes pārvaldē – 20% no visiem reģistrētajiem notikumiem.