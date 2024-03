Vārds, kas vienmēr dursies sirdī. Saruna starptautiskajā Dauna sindroma dienā

Duras. Un vienmēr dursies. Ja kāds saka – viņam neduras, es to apšaubītu… Lai gan – dažās ģimenēs paši reizēm to vārdu lieto, saka: "Man ir daunītis." Tas man liekas pilnīgi nepieņemami. Mēs biedrībā iestājamies par to, ka cilvēks ir cilvēks un ka vārds "daunis" ir nevēlams žargonvārds, un tādam tam arī ir jāpaliek jebkurā kontekstā un jebkurā situācijā.