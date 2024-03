Divi prokurori aizgājuši no darba pēc pārbaudes par Rusiņa kriminālprocesiem

Vienlaikus Austrumzemgales iecirkņa priekšnieku no pagājušā gada 1.septembra dienesta interesēs tiek iecelta majore Evita Galviņa, savukārt Bērziņš tika pārcelts iecirkņa priekšnieka vietnieka, Reaģēšanas nodaļas priekšnieka amatā.

Jau ziņots, ka 2023. gada 16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983. gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 - par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību.