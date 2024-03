Jaunas iespējas. Astroloģiskā prognoze visām Zodiaka zīmēm no 25. līdz 31. martam

Dilemma... Kas labāk - nožēlot to, ko esi izdarījis, vai to, ko neesi paveicis? Tas tāds filozofiskas dabas jautājums, kad paveras kāds jauns ceļš. Šajā nedēļā pavisam negaidot var nākt vilinošs darba piedāvājums vai kāda interesanta peļņas iespējas. Ir jādodas uz priekšu, bet noteikti jāparēķina izdevīgums un nav jākautrējas apspriest finanšu jautājumus. Kā mēdz teikt: katram peles klikšķim sava cena. Naudas lietās esi apdomīgs un pārāk netērējies Lieldienu svinēšanai. Vairāk prieka no jautras kopā būšanas ar savējiem un aktīvām, sportiskām izklaidēm.