To, kādēļ tik uzstājīgi tiek noligta "Islāma valsts" saistību ar terora aktu, laikrakstam "Wall Street Journal" skaidroja bijušais Putina runu autors Abass Gaļamovs, kurš kļuvis par režīma pretinieku. "Ja tā patiešām ir "Islāma valsts", tad visa jūsu ārpolitika ir bezvērtīga, tāpēc viņi tik ļoti cenšas vainot Ukrainu," norāda Gaļamovs. Vērts pebilst, ka Krievija sevi pozicionē kā lielāko musulmaņu pasaules draugu.

Tikmēr pētnieciskās žurnālistikas centra "Bellingcat" žurnālists Hristo Grozevs sociālajā tīklā "X" rakstīja: "7.martā ASV brīdināja Krieviju par "ISIS-K" organizētu teroraktu tuvāko 48 stundu laikā. Tagad parādās fotoattēls ar vienu no arestētajiem teroristiem, kas nejauši nofotografēts "Crocus Hall" 7. martā. Kremlis nosodīja ASV brīdinājumu kā "nepietiekami konkrētu"."

Deivisa arī atsaucas uz interneta raidījuma "Solovyov Live" vadītāja Sergeja Karnauhova teikto, ka galvenie šī terorakta organizatori sēž Londonā, Vašingtonā un Kijivā. "Mēs zinām, ka Ukraina ir saikne starp Lielbritānijas un Amerikas izlūkdienestiem. (...) Ukraina ir ASV un Lielbritānijas militāro un izlūkdienestu starpnieks. Vai kādam ir šaubas par to, kas to izdarīja? Esmu pārliecināts, ka Ukraina to izdarīja! ASV un Lielbritānijas motīvs acīmredzot bija “deleģitimizēt” Putinu kā līderi, attēlojot viņu kā nespējīgu aizsargāt savu tautu, neskatoties uz iepriekšēju brīdinājumu," apgalvoja Karnauhovs.