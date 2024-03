Elīna Didrihsone taisnojas, kāpēc bērnu neņēma līdzi ceļojumā uz eksotisko Bali

"Lidojumu biļetes mēs nopirkām vēl pirms kovida un bijām arī nobukojuši visus apartamentus, un, protams, tad es vēl nebiju stāvoklī, biļetes vēl karājās gaisā. Lidojumus varējām pārcelt, bet par apartamentiem naudu mums, protams, neatgrieza. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka mēs bijām pārliecināti, ka uz šejieni brauksim. Tad notika mans dzīves skaistākais laiks – paliku stāvoklī, un sapratu, ka tie ir vismaz vēl divi gadi, lai varētu doties. Mēs gribējām izbaudīt to wild (tulkojumā no angļu valodas mežonīgs)."