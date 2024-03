Vairāki bārberšopa "Площадка" darbinieki, kurā viens no aizdomās turētajiem nostrādāja mazāk nekā trīs mēnešus, ir sākuši saņemt draudus. Tīmekļa izdevuma "Baza" publicētajos ekrānuzņēmumos redzams, ka darbiniekiem tiek draudēts ar viņu dzīvesvietu noskaidrošanu un nodedzināšanu.

Kā raksta Jekaterinburgas izdevums "Itʼs My City", policijas patruļas ir sākušas apturēt "austrumnieciska izskata" vīriešus, bet viens no pilsētas tirdzniecības centriem pieprasījis saviem nomniekiem sniegt informāciju par darbiniekiem no Kazahstānas, Uzbekistānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Kirgizstānas.