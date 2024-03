Viņš skatījumā minētais skandāls līdz šķietamai kulminācijai ir nonācis jau vairākkārt, dodot iespēju JV to atrisināt, taču politiskais spēks to nav izdarījis. Patlaban visa atbildības nasta šajā lietā ir uzticēta Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV), kurai jāizšķiras, vai prasīt Kariņa demisiju vai pateikt, ka viss ir kārtībā un ļaut turpināt viņam strādāt.

"Atklāti sakot, jau no skandāla sākuma man likās, ka reālākais scenārijs, lai aizvērtu skandālu, lai to noņemtu no valdības dienaskārtības un lai tas neaizēnotu valdības darbakārtību, bija [Kariņa] demisija. Tikai ir dažādi veidi - vai to paprasa premjers vai pats cilvēks atvainojas un demisionē. Ja jau decembrī tas būtu noticis, mēs tagad redzētu pilnīgi savādākus reitingus, pilnīgi citādu bildi, skatoties uz Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām," uzskata eksperts.