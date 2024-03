Jaunākās laika prognozes Lieldienām

Saskaņā ar jaunākajiem "Global Forecast System" datiem piektdien naktī un no rīta palaikam gaidāms lietus, vietām līs stipri, dienā nokrišņu būs mazāk. Vējš iegriezīsies no rietumiem un brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +4..+9 grādiem, maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +5 grādiem vietām piekrastē līdz +13 grādiem valsts dienvidos.