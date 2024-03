Trīs Zodiaka zīmes, kas ir lielākie enerģijas vampīri

Nevar teikt, ka Skorpioni pilnībā neapzinās spēku, kas slēpjas viņos. Gluži pretēji, viņi visu saprot. Attiecības ar Skorpioniem teju nekad nerit pēc scenārija, un no viņiem var sagaidīt jebko. Ja ar Skorpionu izdevies sadraudzēties, tad uzskati, ka esi atradis spēcīgu atbalstu. Ja traucēsiet viņiem, labāk paiet malā. Skorpioni mēdz būt ārkārtīgi atriebīgi. Atriebības nolūkos viņi centīsies iznīcināt pretinieku – vismaz enerģētiskā līmenī.

Tik labsirdīgs un pieklājīgs no malas šķiet Dvīnis, ka konfliktēt ar šiem cilvēkiem liekas neiespējami. Taču daudzi, kas tā domā un mēģina to izmantot, vēlāk to rūgti var nožēlot. Dvīņu enerģija ir ļoti līdzīga viņu patrona planētas Merkūra dabai. Kosmiskā ķermeņa vienā pusē ir degoša liesma, otrā – nāvējošs aukstums. Pozitīvā puse var slēpt nicinājumu un pat naidu, un laipnu un līdzjūtīgu tieksmi mirklī var nomainīt ledaina vienaldzība.