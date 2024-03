"Godīgi sakot, biju atvieglota." Ilze Pīlēna par prezidenta vēlēšanām, kurās kandidēja viņas vīrs

Atminoties laiku pirms gada, Ilze teic, ka tas bijis vīra lēmums – kandidēt. "Tas ir ārkārtīgi sarežģīts lēmums, un tu nevari to cilvēku ierobežot vai savu kaut kādu iemeslu dēļ neļaut viņam to darīt. Tā viņa atbildība bija tik liela, ka viņš nolēma, ka to darīs un startēs. Man atlika to pieņemt."