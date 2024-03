Zemesgabali pie lidostas: "Sirin Development" prasīs Rīgas domei atlīdzināt zaudējumus

Pilsētas mērs aicinās uz sarunām satiksmes ministru un lidostas pārstāvjus, lai runātu par tālāko rīcību. "No mūsu puses varētu būt virzība, ka atdodam šo zemi valstij, kas to varēs izmantot saviem mērķiem, tomēr valsts pusei vajadzēs ļoti precīzi noformulēt, kādām funkcijām un mērķiem zeme būs nepieciešama, jo, visticamāk, šo pamatojumu vajadzēs izmantot kā argumentāciju iespējamajā tiesvedībā. Tagad arī plānojam domē virzīt skatīšanai jautājumu par to lēmumu atcelšanu, kas bija saistīti ar šīs privatizācijas procesu," teica Ķirsis.