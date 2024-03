ASV tiesa apsūdz Latvijas pilsoni avionikas iekārtu pārdošanā Krievijas uzņēmumiem

Čistjakovs, darbojoties no Latvijas, sadarbojās ar Bujanovski un Robertsonu, izmantojot viņu ASV uzņēmumu "KanRus Trading Company Inc" ("KanRus"), lai apietu ASV eksporta likumus, iegādājoties avionikas iekārtas no ASV uzņēmumiem klientiem Krievijā. Čistjakovs esot darbojies kā "KanRus" starpnieks, pieprasot piedāvājumus, apspriežot cenas un piegādes nosacījumus un veicinot maksājumus starp "KanRus" un klientiem Krievijā.