Atklājas, ka Turcijas aviokompānija, kas dibināta īsi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, ir Krievijas uzņēmuma kontrolē

"Southwind Airlines" maršrutu tīklā ir lidojumi no Turcijas uz Krieviju, Baltkrieviju, Vāciju un vēl vairāk nekā desmit valstīm. ES sankciju dēļ lidsabiedrībai būs jāatsakās no reisiem uz Vāciju un Itāliju, kā arī Šveici, jo to no visām pusēm ietver ES gaisa telpa.