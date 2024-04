Kuldīgā plāno nocirst teju 100 koku. Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli

Kuldīgas novada pašvaldības iecerējusi sakārtot novadgrāvju sistēmu Pārventas ielās Kuldīgā, kopumā 2,75 kilometru garumā - Krasta ielas posmā no Stendes ielas līdz Smilgu ielai, Vidus ielas posmā no Krasta ielas līdz Ventas ielai, Ventas ielas posmā no Krasta ielas līdz Ventas ielai un Jaunsaimnieku ielas posmā no Stendes ielas līdz Ventas ielai.