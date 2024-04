Agnese Zeltiņa atklāj savu svaru un jauno apņemšanos

Aktrise apņēmusies atbrīvoties no sešiem kilogramiem svara un šajā vasarā beidzot izdarīt to, no kā kādu laiku bija izvairījusies, – uzvilkt divdaļīgo peldkostīmu. Viņa sporto piecas reizes nedēļā un sporta klubā ir jau desmitos no rīta. "Acu priekšā turu perspektīvu, ka šovasar uzvelku divdaļīgo peldkostīmu, jo man ir plakans vēders. Tas man šobrīd ir svarīgāk par visu, tādēļ motivē celties un doties. Es, protams, varētu vingrot arī vienītī mājās, bet mani motivē cilvēki, kas sporta klubā atrodas visapkārt. Man patīk, ka sporta zālē uz mani skatās – tās laikam ir aktrises profesijas blaknes," nosmej Agnese.