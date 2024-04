Pašmāju šova "Amors" jaunā dalībniece sakašķējas ar Lieni Ušakovu

Ļubas pievienošanos dalībnieki uztver dažādi. Puiši spriež, ka viņa ir meitene no rajona. Madlēna uzskata, ka jaunpienācēja viņai nav konkurente, bet Liene Ušakova jaunās dalībnieces ierašanos salīdzina ar viesuli.

Pirmajā mirklī labs kontakts Ļubai izveidojas ar kikbokseri Kristapu Zīli. Dalībnieki jau prāto, vai no abiem varētu izveidoties pāris.

Ļuba pauda uzskatu, ka Liene neesot karaliene un pārējiem neesot jādara viss, ko viņa vēlas: "Ja neviena no meitenēm, kas ir it kā baigās draudzenes, nevar viņai pateikt, tad es to varu izdarīt."