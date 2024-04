Šosezon Latvijas Dabas fonds nodrošinās tiešraides no 13 kamerām. Būs jauni varoņi

Jau kopš 2012.gada LDF sabiedrībai sniedz iespēju vērot putnus ne tikai ar binokli no attāluma, bet tiešā tuvumā ar interneta tiešraides starpniecību, turklāt to dzīves svarīgākajā periodā - perēšanas un mazuļu audzināšanas laikā.

Šogad LDF nodrošina tiešraides no jau pazīstamās jūras ērgļu ligzdas Durbē, kā arī jaunas šīs sugas ligzdas Ķemeru nacionālajā parkā, no divām mazo ērgļu ligzdām Zemgalē, jaunas zivjērgļu ligzdas Kurzemē, divām melnā stārķa ligzdām, divām vistu vanagu ligzdām Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā, kā arī balto stārķu ligzdas Tukuma novadā.

Tiešraidē varēs redzēt arī jaunu sugu - lauku piekūnu, bet tuvāk vasarai tiešraižu saimei piebiedrosies arī svīres Cēsu pilī. Līdzās putnu tiešraidēm ir pieejama arī zemūdens tiešraide no Līgatnes upes pie atjaunotā zivju ceļa.

Tiešraižu projekta vadītājs un LDF padomes loceklis Jānis Ķuze informē, ka lielākā daļa no LDF tiešraidēm rāda aizsargājamo putnu dzīvi, bet dažas arī šķietami pazīstamus putnus neierastā un daudz tuvākā rakursā. To galvenais mērķis ir veicināt izpratni par dabas procesiem, kā arī parādīt Latvijas dabas vērtības un veicināt to aizsardzību. Katra tiešraide dod ieskatu ne tikai putnu dzīvē, bet arī ļauj saprast tiem nepieciešamās vides nozīmību - tie ir veci, bioloģiski daudzveidīgi meži ligzdošanai, labas barošanās vietas, kā arī klusums un miers ligzdošanas periodā.