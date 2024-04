VIDEO ⟩ 25 gadus vecam spēkratam veic nekvalitatīvu tehnisko apskati. CSDD problēmu nesaskata

Inspektors Ilmāram teicis, ka automašīnas dzinējs ir "beigts", tādēļ pārbaudi nevarēšot veikt. Tiesa, to, ka mašīnai ir nepareizas atgāzes, speciālists noteicis vien ar acs skatienu, neizmantojot nepieciešamos instrumentus. Pēc Ilmāra aicinājuma atnācis arī maiņas vecākais, kurš teicis, ka motors varot salūzt. Šādā gadījumā atbildība būtu jāuzņemas Ilmāram.

Ilmārs no tehniskās apskates stacijas Rīgā devās uz filiāli Ogrē. Spēkrats par drošu satiksmei atzīts vien pēc pusotras stundas. CSDD atzīst, ka stacijas darbinieki rīkojušies pareizi.

"Tehniskās apskates inspektors redzēja, ka no transportlīdzekļa izplūdes sistēmas ārā gāžas lieli, melni dūmi. Noteikumi paredz, ka šādos gadījumos atgāzu tests netiek veikts, tas saistīts ar darbinieku, klientu drošību, kā arī ar transportlīdzekļa stāvokli. Laika posmā starp Rīgu un Ogri klients bija veicis neatļautu iejaukšanos dzinēja tehniskajos parametros, to pamanīja apskates inspektors, un klients to novērsa. Visticamāk, ka starp Rīgu un Ogri izdega visas daļiņas, kas bija izplūdes sistēmā, tādēļ varēja iziet tehnisko apskati," norāda CSDD pārstāvis.