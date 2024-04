Remontdarbu dēļ Liepājā slēgs satiksmi Kūrmājas prospekta un Jūras ielas posmos

Ielas pārbūves dēļ Liepājā no 9.aprīļa tiks slēgta satiksme Kūrmājas prospekta un Jūras ielas posmos no Toma ielas līdz Friča Brīvzemnieka ielai, saglabājot vienu braukšanas virzienu no koncertzāles "Lielais dzintars" virzienā uz Uliha ielu, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.