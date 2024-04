Rinkēvičs aicina paplašināt izpratni par mazākumtautības jēdzienu un mazināt sabiedrisko mediju birokrātisko slogu

"Komerclikums un atskaitīšanās kārtība kā kapitālsabiedrībai ir neloģiska. To zina juristi, to zinām mēs, ka mēs zīmējam likviditātes ciparus, zinot, ka šīs kapitālsabiedrības nebūs ar peļņas gūšanas mērķi. Tas ir lieks darbs, ar ko esam apkrāvušies, un nav jēga to atstāt uz nākamo gadu," teica Klapkalne.