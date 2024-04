"Aiz priekškara": Propagandisti mudina ārvalstīs nolaupīt Rietumu amatpersonas

"Krievi Ukrainā nesen ir sākuši izmantot "dubultā trieciena" uzbrukumu civilajai infrastruktūrai. Pēc vienreizēja sitiena viņi gaida, kad notikuma vietā ieradīsies glābšanas un medicīnas darbinieki, un pēc tam atkal sit pa to pašu mērķi. Šīs taktikas mērķis ir iznīcināt speciālistus, kurus ir grūti aizstāt viņu zināšanu un prasmju līmeņa dēļ. Krievi vēršas pret šiem cilvēkiem, lai destabilizētu situāciju, iebiedētu civiliedzīvotājus un, iespējams, ierobežotu palīdzību cietušajiem. To apliecina Krievijas triecieni Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienesta glābšanas stacijām. Glābēji un ārsti ir neapbruņoti cilvēki, kurus starptautiskās tiesības aizsargā arī karadarbības laikā. Tāpēc starptautiskajās tiesībās šādas darbības ietilpst kara noziegumu kategorijā. Ukrainas militārā vadība uzskata, ka šo triecienu cēlonis ir Krievijas pēdējā laika nozīmīgu panākumu trūkums kaujas laukā," sociālajā tīklā "X" raksta Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko.

Tajā pašā laikā krievi ne ar vārdu nepiemin to, ka Ukrainas triecieni Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām varētu būt iztraucējuši vairāk nekā 15% no to kopējās ražošanas jaudas. Kijivai pēdējos mēnešos ir izdevies raidīt triecienus iespaidīgam skaitam Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu un enerģētikas objektu. Daži triecieni veikti pat aptuveni 1000 kilometru dziļā Krievijas teritorijā, norāda ziņu aģentūra "Reuters".