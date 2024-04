Līdz ar karu Ukrainā turpinās iedzīvotāju miega traucējumi, liecina aptauja

Kā atzīmē aptaujas veicēji, viens no pēdējā laika lielākiem ģeopolitiskajiem satricinājumiem, kas atstājis ietekmi uz Latvijas iedzīvotājiem, ir karš Ukrainā. Dati atklājuši sakarību, ka miega traucējumus caurmērā biežāk ir izjutuši tie iedzīvotāji, kuru emocionālo stāvokli karš Ukrainā ir ietekmējis ļoti lielā vai lielā mērā.

Aptaujas dati liecina, ka to Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri pēdējā mēneša laikā ir izjutuši miega traucējumus, divu gadu laikā ir būtiski pieaudzis no 70% uz 75%, attiecīgi samazinoties to iedzīvotāju īpatsvaram, kuri šos traucējumus nav izjutuši.