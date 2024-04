RAKUS ukraiņu mediķes apgūst tuberkulozes pacientu ārstēšanu un aprūpi

Vizītes un apmācību mērķis ir arī apzināt un uzsākt pāreju no tradicionālās ārstēšanas stacionārā uz ambulatoro ārstēšanas pieeju. Mediķes ieradušās no Harkivas apgabala, kas bieži cieš no Krievijas uzbrukumiem, tāpēc ārstēšanās stacionārā šajā teritorijā kara apstākļos ne vienmēr ir pieejama un mediķiem jāmeklē nestandarta un radoši risinājumi arī tuberkulozes ambulatorai ārstēšanai, kam, tāpat kā jebkurai infekcijas slimībai, kara apstākļos ir augstākas izplatības risks.