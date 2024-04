VID drīzumā sāks maksāt atbalstu kredītņēmējiem. Cik lielu summu varēs saņemt?

"Panorāma" norāda - pēc Finanšu nozares asociācijas aprēķiniem, izmaksājamais atbalsts var variēt no aptuveni 200 līdz 270 eiro aizdevumiem 50 tūkstošu eiro apmērā, aizdevumiem 150 tūkstošu eiro apmērā atbalsts sagaidāms no 630 līdz 740 eiro, bet kredītiem līdz 250 tūkstošu eiro vērtībā izmaksājamā atbalsta summa par pirmo ceturksni būs no 1000 līdz 1240 eiro.