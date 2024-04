Aploksne – bankomāts – partija. KNAB izbeigtās "Latvijas attīstībai" lietas rāda nelikumīgas finansēšanas shēmu

No lietas kaut kas būtu varējis iznākt, ja Mičerevskis par nelikumīgo shēmu paziņotu ātrāk, nevis tad, kad nolēma aiziet no partijas. Iespēja bija, jo par viņa “kreisajiem” ziedojumiem bija sācis interesēties Valsts ieņēmumu dienests. “No kurienes nauda? Un tad tu saceri kaut kādu stāstu, ka vecmāmiņa iedeva,” atceras politiķis. Viņš samelojis un tālāk rīkojies uzmanīgāk. Centies netērēt kontā esošo algu, skaitījis no tās, bet dzīvojis no skaidrā saņemtā. “Sākumā bija 500 eiro banknotes, un tu kā muļķis ej uz Rimi un pērc cīsiņus. Vēlāk bija 50,” viņš atminas. Politiķis pieļauj, ka melo un turpina klusēt arī citi, jo baidās.