Rīgā ar lielkoncertu uzstāsies grupa "The Prodigy"

"The Prodigy" ir viena no 90. gadu spilgtākajām mūzikas grupām, kas uzstājās "Big Beat" stilā. Pats pirmais "The Prodigy" singls "What Evil Lurks" izdots 1990. gadā, bet plašāku atpazīstamību mūziķi guva ar skaņdarbu "Charly".

Paši populārie kolektīva skaņdarbi ir "Charly", "Everybody in the Place", "One Love", "No Good (Start the Dance)", "Voodoo People", "Poison", "Firestarter", "Breathe", "Smack My Bi*** Up".