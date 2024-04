Pārvēlēšanas gadījumā prokuratūra apsver atkārtoti vērsties EP ar ierosinājumu par deputāta imunitātes atcelšanu Ušakovam

Priekšlikumā atzīmēts, ka no 2017.gada 22.jūlija līdz 2017.gada 17.septembrim Ušakovs, būdams Rīgas pilsētas mērs, proti, atrazdamies publiski atbildīgā amatā, kā arī pārstāvot Rīgas pašvaldību kā Rīgas pārvadājumu uzņēmuma akcionāru, cita starpā uzņēmuma "Rīgas mikroautobusu satiksme" pastarpinātajam īpašniekam esot pieprasījis kukuli 50% apmērā no summām, ko šis uzņēmums saņēma no Rīgas pašvaldības par tā pārvadātajiem pasažieriem, kuriem ir bijušas tiesības uz braukšanas maksas atlaidēm.