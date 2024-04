Horoskopi visām Zodiaka zīmēm no 15. līdz 21. aprīlim

Pozitīvs noskaņojums. Smaidīgam cilvēkam daudzi uzsmaida, tas ir fakts, un par to šonedēļ pārliecināsies vairākkārt. Viegli risināsies jautājumi, kurus uzskatīji par sarežģītiem – nebūs jācīnās un kādam kaut kas jāpierāda. Labs laiks prezentācijām un sadarbības partneru atrašanai. Var gadīties, kādas attiecības jāpārtrauc, bet tas darbam vai biznesam nāks par labu. Vajag pārmaiņas. Brīvajā laikā satiecies ar draugiem. Kopā interesanti un it kā izklaidējošas sarunās var dzimt jaunas idejas. Sirdslietās uzmanies no asumiņiem, kas var rasties pārpratumu rezultātā.