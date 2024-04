"Pipars" organizē Labdarības tirgus dienu projekta "Ķepu terapija" atbalstam

Mēs aicinām tirgotājus pieteikties, jo tieši no dalības iegūtie līdzekļi un ziedojumi tiks novirzīti projekta "Ķepu terapija" atbalstam. Tirgotāji, samaksājot simbolisku dalības maksu, varēs ne tikai labi ietirgot un jauki pavadīt laiku, bet jau sākumā būs paveikuši svētīgu darbiņu! Pieteikties tirdzniecībai, rakstot e-pastu – info@imantastirgus.com

Visas dienas garumā degustācijas un iespēja iegādāties dažādu mājsaimniecību produktus par īpaši pievilcīgām cenām. No 12:00 līdz pat vakaram darbosies skatuve uz kuras grupas "Laime pilnīga", "The Tunes", "Sub Scriptum", duets "Neprāts", kā arī Katrīna Gupalo un Gatis Mūrnieks, vakara noslēgumā 90-to gadu elektroniskās mūzikas supergrupa "LLL".