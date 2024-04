Iecavas muižas parkā veidos "zaļo labirintu"

Muižas iezīmētās telpu vietas paredzēts numurēt, lai kopīgajā informatīvajā stendā varētu sameklēt muižas telpu arhitektūras eksplikāciju un aprakstu par to agrāko pielietojumu. Informācijas stendā personām ar redzes traucējumiem būs iespēja saņemt taktilo informāciju Braila rakstā, tādējādi radot iekļaujošu un ilgtspējīgu infrastruktūru, kas ir piemērota arī cilvēkiem ar invaliditāti, klāsta pašvaldībā.

Labiekārtojuma objekts - pils pamatu kontūras atspoguļojums labirinta veidā - tiks veidots saskaņā ar apstiprināto Iecava parka attīstības koncepciju. Tehnisko dokumentāciju labiekārtojuma objektam izstrādāja SIA "7 A.M." sadarbībā ar arhitektūras biroju "Aoumm" no Itālijas. Autoruzraudzības procesu nodrošinās SIA "7 A.M.".