VIDEO ⟩ Ogres novada melnie stārķi izdējuši pirmo olu

Latvijas Ornitoloģijas biedrība vēsta, ka melnais stārķis olas perē nedaudz ilgāk par mēnesi, un pēc mazuļu izšķilšanās viens no vecākiem uzturas ligzdā, līdz mazuļi sasnieguši 3–4 nedēļu vecumu.

Ikgadējās ligzdošanas sekmes atkarībā no barības pieejamības un laika apstākļiem variē no 1 līdz 5 jaunajiem putniem sekmīgā ligzdā, taču traucējumu apjoma plēsonības un citu faktoru dēļ, it īpaši pēdējā desmitgadē, ļoti daudzās ligzdās mazuļu vispār nav un vidējais mazuļus skaits apdzīvotā ligzdā svārstās starp 0,9 un 2,2, kas ir nepietiekami populācijas atražošanai.