Logina iztur opozīcijas demisijas pieprasījumu

Lāce uzsvēra, ka KM apņemas pildīt NDK un tajā ietvertās prioritātes Latvijas informatīvajai telpai radītā apdraudējuma novēršanai pēc būtības. NDK punkts par to, ka sabiedrisko mediju veidotajam saturam jābūt tikai latviešu valodā un valodās, kas ir piederīgas Eiropas kultūrtelpai, paredzētu atteikties ne tikai no krievu valodas, bet arī no satura, piemēram, baltkrievu un armēņu valodā. Lāce atzīmēja, ka uz šāda atsevišķu mazākumtautību valodu pilnīga aizlieguma pretrunīgumu norādīja arī Valsts prezidents, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP).