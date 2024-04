Medijs: ASV ieroči Ukrainā nonāks nedēļu pēc apstiprinājuma Kongresā

Ukraina saņems pirmo ieroču partiju no ASV "mazāk nekā pēc nedēļas" pēc tam, kad ASV Kongress būs pieņēmis jaunu palīdzības programmu Kijivai un prezidents Džo Baidens to parakstīs, laikrakstam "The Washington Post" atklājušas anonīmas ASV amatpersonas.