Pētījums: Pieaug cilvēku skaits, kuru dzīve sociālajos tīklos atšķiras no reālās

Pētījuma rezultāti liecina, ka vairums jeb 70% cilvēku vecumā no 18 līdz 74 gadiem vairāk nekā vienu stundu dienā pavada sociālajos tīklos. Turklāt pieaudzis ir to cilvēku skaits, kuri sociālajos tīklos pavada ļoti ievērojamu laiku - vairāk nekā piecas stundas dienā - 2023.gadā tie bija 7%, bet 2024.gadā jau katrs desmitais jeb 10%. Viena gada laikā to 18 līdz 29 gadus vecu jaunu cilvēku skaits, kas sociālajos tīklos pavada vairāk nekā piecas stundas dienā, ir dubultojies - no 15% pērn līdz 30% šogad.