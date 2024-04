VIDEO ⟩ Līgava atceļ izplānotās kāzas un apprecas slimnīcā, lai viņas mirstošais tēvs varētu būt klāt

"Es atcēlu saplānotās kāzas un apprecējos sava tēta slimnīcas istabiņā 3. jūnijā," 31 gadu vecā Linde pastāstīja "The New York Post". "Mans tētis bija viens no maniem lielākajiem atbalstītājiem. Viņam tur bija jābūt."