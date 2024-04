Kā izklausās spageti? Ar zinātnieka palīdzību izveido skaņu celiņu dažādu makaronu veidiem

Vai esi kādreiz aizdomājies par to, kā izklausās makaroni? Populārais makaronu ražotājs "Barilla" uzrunāja Oksfordas pētnieku un komponistu un "Emmy" balvas ieguvēju, lai to noskaidrotu un radītu īpašu skaņu celiņu to ēšanai, vēsta "New York Post".