Evika Siliņa atklāj, kas atbild par viņas izskatu

Ministru prezidente norāda, ka bieži saņem jautājumu – vai viņai ir arī savs stilists. "Nav man stilista vai friziera no rīta, jo tas laiks, cikos darba diena sākas, ir ļoti agrs. Neviens nenāks pie manis sešos vai piecos no rīta, lai mani sapucētu. Tāda tā realitāte ir, un tas prasa noteikti no sievietes lielāku disciplīnu – agrāk piecelties, sagatavoties, saģērbties, izdomāt, kādu tērpu vilkt.

Viņa turpina: "Es domāju, ka sievietēm līderēm šobrīd ir labs laiks būt politikā, jo šobrīd to ļoti pozitīvi uztver arī dažādās, nu, tādās pasaules perspektīvās. Eiropā mēs esam četras līderes no 27 līderiem.” Uz raidījuma vadītāja Jāņa Šipkēvica joku, ka potenciāli līderēm, pieejot pie skapja, no rīta ieslēdzas "nav ko vilkt", Siliņa teic: "Nē, tā nav. Katru vakaru ir jāizdomā, ko no rīta vilks. Protams, disciplīnai jābūt lielai, tur nekāda aizķeršanās nevar būt."